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群聯營收／1月36.13億元 NAND Flash客戶陸續回補庫存

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合廠商群聯（8299）於10日公布了2025年1月份營運結果，合併營收為新台幣36.13億元，月減少20%。

群聯提到，2025年1月份PCIe控制晶片的累計總出貨量年增幅達11%，這反映出各種NAND儲存應用對高速儲存模組產品的需求持續維持增長趨勢。

群聯電子執行長潘健成表示，1月份營收較上月下滑，主要受農曆春節假期影響，上班天數較少所致。展望市場，NAND Flash原廠為因應供需狀況，維持減產策略不變，整體價格仍受供應端調控影響。然而，隨著通路端庫存水位偏低，近期已觀察到客戶陸續回補庫存的現象，顯示市場需求仍具韌性。群聯將持續與全球客戶密切合作，確保供應穩定，並積極滿足客戶需求。

潘健成接著補充，近期AI新創公司推出新型AI開源模型，這些開源AI技術將可與群聯獨家專利AI方案aiDAPTIV+進行整合搭配，不僅能依據不同AI應用場景進行模型微調(Fine-tuning)與優化，也能加速推理(Inference)效能，有助邊緣AI技術在企業、教育、政府單位的落地應用快速導入，推動AI生態系的持續發展。

AI 控制晶片 群聯

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