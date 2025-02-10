資服股驊宏資上周股價狂飆近58% 自結1月純益年減85%
系統整合商驊宏資（6148）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，10日應主管機關要求公告1月自結數，稅前盈餘與稅後純益均為100萬元，年減幅分別為88.89%、85.7%，每股純益0.02元。
驊宏資主要業務包括產品代理及系統整合、金融業應用軟體、策略性產品等，其中策略性產品囊括AI、雲端及大數據平台應用，如Gufonet企業搜尋引擎、Vaidio人工智慧影像分析軟體、Sol-idea網路輿情大數據分析等。
從驊宏資營收占比來看，目前系統整合銷貨收入最大宗、占45%，保固維護25%，企業應用系統開發與建置15%，系統整合14%。驊宏資表示，目前在手案量持穩，與2024年相近。
驊宏資受惠中國大陸AI新創公司DeepSeek祭出低成本與高效能的AI模型，市場看好AI終端應用將百花齊放，資服股率先受惠，也推升驊宏資近期股價狂飆，光是上周就有四個交易日強攻漲停作收，單周股價狂飆57.9%，10日早盤衝高後翻黑，回檔修正、下跌1.5元或3.75%，收在38.45元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言