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資服股驊宏資上周股價狂飆近58% 自結1月純益年減85%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

系統整合商驊宏資（6148）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，10日應主管機關要求公告1月自結數，稅前盈餘與稅後純益均為100萬元，年減幅分別為88.89%、85.7%，每股純益0.02元。

驊宏資主要業務包括產品代理及系統整合、金融業應用軟體、策略性產品等，其中策略性產品囊括AI、雲端及大數據平台應用，如Gufonet企業搜尋引擎、Vaidio人工智慧影像分析軟體、Sol-idea網路輿情大數據分析等。

從驊宏資營收占比來看，目前系統整合銷貨收入最大宗、占45%，保固維護25%，企業應用系統開發與建置15%，系統整合14%。驊宏資表示，目前在手案量持穩，與2024年相近。

驊宏資受惠中國大陸AI新創公司DeepSeek祭出低成本與高效能的AI模型，市場看好AI終端應用將百花齊放，資服股率先受惠，也推升驊宏資近期股價狂飆，光是上周就有四個交易日強攻漲停作收，單周股價狂飆57.9%，10日早盤衝高後翻黑，回檔修正、下跌1.5元或3.75%，收在38.45元。

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