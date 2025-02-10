智冠營收／元月5.8億元 月增5%

智冠科技（5478）公佈114年1月營收5.80億元，月增5%，主要係春節遊戲旺季，帶動集團點數儲值、遊戲行銷及營運活動所致，且相較去年同期增長14%，集團整體營收保持穩健水平。

延續2月新年喜氣，MyCard數位點數推出元宵限定豐富抽獎活動，凡新註冊會員、完成簽到與點數儲值等，就有機會獲得MyCard點數5,000到30,000點；於活動期間使用會員扣點付費，可再額外抽獎，有機會獲得最高50,000點及MSI電競筆電等超值獎項；期間內完成指定任務亦可抽iPhone 16 Pro Max、Razer電競鍵盤等豪華大禮；還有提供購買LINE貼圖抽獎，與多款熱門遊戲滿額10% 回饋；MyCard財蛇到提供會員多重好禮。

中華網龍《吞食天地M2.0》推出「史詩戰役-黃巾平定戰」，玩家可親身參與三國經典戰役；《吞食天地 多元宇宙》全新資料片「封神宇宙」除了封神宇宙武將紂王與妲已，將有更多首度登場的強力武將加入戰場；《吞食天地2：誕生Reborn》迎來首度週年慶，將舉辦系列活動回饋玩家；《戀愛盒子M》釋出春節及情人節的豐富活動內容，陪伴玩家來趟甜蜜約會旅行；《天子傳奇S》更新推出全新仙靈與慶典關卡，讓玩家尋找「姻緣紅線」向愛神兌換珍貴秘寶。

遊戲新幹線旗下《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部Online》將舉辦一系列情人節特別企劃，參加即有機會獲得限定虛寶；《完美世界2 Online》推出「似錦·開門紅」等系列任務，與玩家共慶元宵，亦將合併「凜冬將至」與「琴劍驚濤」伺服器，新伺服器「驚濤駭浪」將開放經驗加倍及掉寶三倍等多項活動；《信長之野望Online》推出由玩家投票選出超人氣英傑，並有機會開出英傑武將「石田三成」、「今川義元」、「大友宗麟」等獎品，邀請玩家一同共襄盛舉。

智冠科技旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，將跟隨趨勢、了解市場脈動，持續提供優質服務，並持續創新，致力達成公司穩定成長。