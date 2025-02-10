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邁科營收／元月1.83億元、年增7.4%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱廠邁科（6831）公布1月合併營收為新台幣1.83億元，年增7.43%；公司表示，營收年增但較前一個月減少主因農曆新年假期工作天數減少所致，但營運年增代表在公司各產品線不斷的努力擴張業務範圍之下，營收基期已被逐步墊高；尤其AI趨勢依然向上，熱度不減，對公司AI相關產品線將持續有正向的助益，新年開局即繳出年成長的佳績。

根據DIGITIMES最新研究報告指出，2024年至2029年，全球伺服器出貨量年複合成長率預計達4%，2025年伺服器市場仍面對全球總經環境不穩定、川普的課稅威脅和中美地緣競爭加劇的壓力等多重挑戰，整體復甦動能有限，2025年出貨量增幅將僅為3.9%，但AI伺服器2025年整體出貨比重逾一成，成長速度優於一般通用型伺服器。

2025年AI持續成為市場焦點所在，美國GPU大廠輝達（NVIDIA）將陸續推出新世代強大晶片引領市場，高階AI伺服器仍是供不應求。另外，在今年一月底，中國大陸新創公司「深度求索」（DeepSeek）發表了低成本AI聊天機器人，引發市場高度討論，低成本優勢可望加速AI應用的演進並產生更多商機，帶動邊緣AI運算，促使AI相關產業加速發展，而與AI晶片息息相關的散熱產業也可望雨露均霑。

根據IDC研究指出，預估2025年台灣總體AI PC的出貨量將年成長33.4%，而2025年全球AI PC的年成長率將達56.1%，全球AI PC在總體PC出貨量的占比，2024年為32.8%，預估到了2025年將成長到49.8%，AI PC將逐步成為市場主流機種。

在輝達及超微（AMD）兩間大廠的GPU新平台發表後，亦同步帶動了今年電競PC市場的熱潮，而在新平台推出後，通常可維持約半年的熱度，不論AI PC或是電競PC的成長，對於今年邁科在PC相關的散熱產品線皆可受惠。

邁科今年在各產品線皆有成長動能，而主要成長動能仍是圍繞在AI相關領域，包括AI伺服器、AI PC等產品，以及新顯卡推動電競PC成長，而在通訊網路的部分，公司主要還是著重在大型基礎建設的散熱設備，最後在車用散熱方面，雖然目前市況仍較平淡，但隨著汽車電動化程度不斷提高，所需散熱產品亦會隨之增加。整體而言，在散熱產業趨勢依然向上之下，公司營運成長動能充沛，市場法人預期邁科今年營收仍可望朝雙位數百分比成長。

AI 伺服器

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