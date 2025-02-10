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系統電營收／元月2.67億元 月增2.6%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

系統電（5309）公布1月營收2.67億元，年減9.43%，月增2.60%。公司表示，BBU（電池備援系統）南投廠產線驗證以及國際安規驗證進度順利推進，目標下半年出貨。

此外，目前IPC（工業強固電腦）新專案估下月出貨，藉由高毛利產品線推進，業務朝向穩健成長趨勢。

公司表示，由於資料中心市場持續擴張，BBU產品成為系統電的核心動能之一，現階段公司南投廠產線驗證進度順利推進，川普關稅政策將加速美國德州廠產線建置。

法人預估，美國四大雲端服務業者（CSP） 資本支出較去年擴大上修超出一成以上， 2025年資本支出規模將突破3,000億美元，突顯雲端市場加速建構，投資力道有增無減。

電統產品線除了BBU外，看好電信市場需求，SMR產品線也將於2025年加入營收貢獻行列，現階段主要針對日本與美國兩大電信市場，系統電憑藉技術穩定性與適應多樣化應用場景的能力，進一步滲透到工業製造與基礎設施領域。

美國 資本支出 雲端服務

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