系統電營收／元月2.67億元 月增2.6%
系統電（5309）公布1月營收2.67億元，年減9.43%，月增2.60%。公司表示，BBU（電池備援系統）南投廠產線驗證以及國際安規驗證進度順利推進，目標下半年出貨。
此外，目前IPC（工業強固電腦）新專案估下月出貨，藉由高毛利產品線推進，業務朝向穩健成長趨勢。
公司表示，由於資料中心市場持續擴張，BBU產品成為系統電的核心動能之一，現階段公司南投廠產線驗證進度順利推進，川普關稅政策將加速美國德州廠產線建置。
法人預估，美國四大雲端服務業者（CSP） 資本支出較去年擴大上修超出一成以上， 2025年資本支出規模將突破3,000億美元，突顯雲端市場加速建構，投資力道有增無減。
電統產品線除了BBU外，看好電信市場需求，SMR產品線也將於2025年加入營收貢獻行列，現階段主要針對日本與美國兩大電信市場，系統電憑藉技術穩定性與適應多樣化應用場景的能力，進一步滲透到工業製造與基礎設施領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言