寶雅營收／1月24.19億元、年增24% 創歷史新高
寶雅（5904）10日公布114年1月合併營收為24.19億元，月增10%、年增24%，創歷史新高。
寶雅指出，1月主要受惠年節、冬季、美妝品類帶動成長，寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時藉由產品組合優化以及加速數位布局，提升消費者體驗。
寶雅自推出自有品牌以來，以高品質好價格的產品廣受消費者支持，持續以品牌力與使命感，打造陪伴日常的優質品項，擄獲消費者的心，目前共推出七支品牌，分別為POYA PURE+.POYA Chic.POYA COZY.POYA WAY.POYA SHINE2U.POYA CHILL.POYA HOMEY，橫跨妝點風格、煥采呵護、食尚美味，目前自有品牌超過200種以上品項，寶雅表示，會持續在這七個品項中發展自有品，滿足日常的各種需求。
寶雅表示，截至1月底為止，全國共有418間寶雅。
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