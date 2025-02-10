朋億1月營收達9.11億元 年增6.25％

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2025年1月合併營收9.11億元，年增6.25％，雖1月適逢農曆新年工作天數少影響，惟受惠台灣、大陸地區半導體相關客戶保持良好需求，帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單認列。

根據SEMI(國際半導體產業協會)發布最新一季全球晶圓廠預測報告，隨著全球半導體市場需求受惠生成式AI、高速運算需求明確，國際半導體業者持續投入新廠擴建以因應全球終端需求技術演進，預估2025年全球將啟動18座晶圓廠建置，尤其北美、日本計劃各有4座新廠計劃居冠，中國、台灣亦分別有3座、2座新廠興建。

朋億指出，看好全球半導體產業走向去全球化發展，加上先進封裝產能需求強勁，有鑑於公司近年完善多區業務接單、垂直水平資源整合、擴大區域團隊策略效益，有助於持續受惠半導體短鏈、在地化商機，並積極拓展整體業務接單動能。