家登台美韓中四大區域訂單能見度到年底 全年業績再戰新高

家登精密(3680)今(10)日公布2024年1月合併營收約為3.9億元，月減33.5%，但為歷年同期次高。

家登表示，1月適逢過年，出貨天數少，另外子公司家碩設備配合客戶驗證進度調整，認列進度遞延，可望Q1完成驗收挹注營收。

家登強調，今年公司全年營運動能仍強，開工後在最短時間內將產能開至滿載，預先備貨，滿足客戶訂單需求，第1季奠定穩健基礎，逐步開出亮眼營收，2025年有信心再創優異成績單。

展望今年，家登表示大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案是集團區域營收第二大主力成長動能，家登晶圓載具搶占新廠成為基本採購對象，在也快速攻占美、日競爭對手市占，訂單能見度直透年底，今年營收挑戰50%以上成長率；日韓地區也有重大突破，家登前開式晶圓盒（FOUP）有機會通過韓系大客戶驗證，今年逐步貢獻營收，日本在先進製程領域有所追趕，帶動極紫外光光罩盒（EUV Pod）新需求；歐美地區EUV先進製程、先進封裝載具需求是另一股成長動能，家登站穩領導者地位，預期CoWoS系列載具將逐步發酵，家登將挾領先及市場訂價優勢，再度創造營收新高峰。