永捷營收／1月0.98億元 年增68.5％

永捷（4714）10日公布2025年1月合併營收達0.98億元，較上月營收0.96億元增加2.97％，較去年同期營收0.58億元增加68.5％。

永捷表示，1月適逢農曆新年，生產與出貨工作天數較少，然隨著ESG趨勢帶動環保產品需求持續攀升，尤其歐洲地區對永續發展的重視，更使得永捷的環保型水性樹脂產品銷量顯著提升，再加上隨著折疊式手機市場迅速擴大，知名大廠OPPO、vivo、小米、華為等新機種紛紛加入，催生永捷可撓式HC材料的出貨量保持穩健。

從整體主要產品應用的產品別之銷售量表現來看，其中，可撓式HC材料、環保材水性材料1月的銷售量占整體比重明顯較2024年同期增加，顯示永捷在環保材料市場的布局維持穩定成長態勢，並將成為未來營運成長的重要驅動力。此外，受惠於國防產業的帶動，防彈纖維產品因應國防國造政策需求而銷售增長，以及子公司信立（4303）與普大的整合效益顯現，亦為1月營收成長注入強勁動能。

根據國外研究機構Research Nester研究報告指出，2024年合成皮革市場規模為431.8億美元，預計2025年合成皮革產業規模為458.1億美元，到2037年將達到1,119億美元，預測期內年複合增長率約為7.6％。

看好合成皮革市場前景，永捷持續保持投入之研發經費約占公司總營收之2％至3％，進行各項樹脂、測試及認證，持續提升公司高度關鍵競爭力，並致力與子公司信立、普大垂直整合，憑藉多年累積的彈性應變能力、高客製化創新開發技術力、高品質產品力，以及生產安全性等優勢，積極與客戶設計開發新產品，開拓更多不同產業客戶合作的範疇，帶動公司未來整體營運保持穩健成長。

展望2025年，永捷維持慎樂觀看法。永捷將持續深耕PU樹脂核心技術，並透過研發創新，積極擴大產品應用範圍，開發適用於電子、建材、油墨、布料等領域的各式樹脂產品，以滿足日益多元的市場需求。同時聚焦環保無毒性PU的研發，以迎合全球對於永續發展的趨勢，不僅能擴大公司的產品線，提升市場競爭力，更能抓住未來整合流行資訊與環保概念的市場商機，為營運帶來新的成長動能。