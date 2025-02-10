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光隆營收／年減4.16% 羽絨復甦強勁、首季拚雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）10日公告1月營收5.22億元，年減4.16%。公司表示，主要是受到農曆年假期工作日數縮減影響，然而，在羽絨原料拉貨力道復甦強勁，首季有望呈現雙位數成長。

光隆表示，第1季依例為傳統淡季，但在羽絨原料隨市場行情由高價大幅回檔，也刺激市場需求的活絡，客戶拉貨動能增強，羽絨原料部門首季業績將有高幅度的成長，有望擺脫去年下半年的低靡，帶動集團營收保持雙位數成長。

另外，光隆100%轉投資子公司所有的中和建案即將進入交屋潮，且最快在第1季也有機會開始挹注集團合併營收。

光隆去年全年營收78.93億元，年增2.4%，成衣事業成長7.4%，家紡事業成長3%，羽絨原料事業則是衰退9.9%；在營收結構方面，成衣事業占比首次突破6成，躍升至61.4%，家紡事業占比為18.9%，羽絨原料事業則為19.2%。

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