全家餐飲營收／元月2.35億元 年增34.5% 創單月歷史新高

全家餐飲（7708）10日公告1月營收為2.35億元，年增34.51%，創下單月歷史新高。主要受惠於跨年與農曆新年的雙節慶效應，掌握年前和年假的聚餐商機。其中，今年農曆新年橫跨一、二月，春節假期長達9天，返鄉出遊人潮活絡，初一至初三百貨商場和中南部店鋪來客增加，推升全品牌營收較去年春節同期成長超過一成，旗下品牌IKIGAI燒肉受益展店效益，營收成長超過四倍。

全家餐飲表示，成長動能主要來自既存店成長10~20%，其中以大戶屋和IKIGAI燒肉表現最亮眼；新展店部分，大戶屋去年突破六都和新竹地區外，空白縣市新開店，IKIGAI燒肉「新朝富店」1月中旬開幕，進軍台中燒肉一級戰區，皆為營收挹注新成長動能。

節慶商機部分，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉三大品牌，首次聯合發出總價值高達1,105元的「全家國際餐飲優惠券」，攜手狂撒千萬元紅包；bb.q CHICKEN針對享聚卡會員，推出專屬限定活動，過年期間享滿千折百優惠，及消費滿399元享「五花肉肉包起來」半價優惠，IKIGAI燒肉則推出和牛雙人餐和澎湃四人餐，內含美國牛胸腹和美國PR肩小排等人氣套餐，助攻各品牌年前和春節期間業績成長。

展望2月營運，大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉三大品牌聯合推出的「全家國際餐飲優惠券」，2月開始兌換，延續過年後業績熱度；同時，掌握年後開工、補班日、西洋情人節、228三天連假等節令商機，bb.q CHICKEN祭出開工、補班日調味半雞第二件半價優惠、2月14日推出「Honey Day」創意Dress Code活動，只要穿紅色衣著內用和外帶消費滿399元，就送迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞一份；另，2月底WBC世界棒球經典賽開打，預計推出超值優惠活動搶攻運動商機，皆可望成為驅動營收的動能。