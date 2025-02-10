開展營收／新春長假助力 1月1.96億元、年增36.79%

西式休閒餐飲領導品牌開展（7789）餐飲集團2025年1月自結合併營收為1.96億，較2024年同期1.43億增加36.79%，較12月2.23億則減少12.47%。截至1月累計自結合併營收1.96億，較2024年同期1.43億增加36.79%。

受到蛇年新春長假商機促動，2025年1月開展餐飲集團台灣及香港地區營收表現亮眼，相較2024年同期均有3成以上增長。香港兩大自有品牌Dan Ryan’s及Amaroni’s的營收成長尤為出色， 1月展現爆發力，合計月營收年增長33.53%，強勁復甦力道可預期重回獲利引撆行列，助力開展餐飲集團整體營收。上海Texas Roadhouse德州鮮切牛排本月營收亦較去年同期增長超過兩成，無視大陸市場整體消費降級趨勢，逆勢成長。強勁復甦力道可顯著提昇開展餐飲整體營收及獲利。

展望新年度，開展餐飲集團布局腳步加速，1994年開幕的TGI FRIDAYS台中英才餐廳將於4月完成遷址，轉戰崇德商圈繼續服務廣大台中消費者。此外，自有品牌LillA、首個併購品牌Salt & Stone也將於上半年展新店，積極實踐「全台最大西式餐飲集團」目標，營收表現有望再創巔峰。