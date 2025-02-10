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萬達寵物營收／1月2.91億元 年增19.2%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

萬達寵物（6968）10日公告1月合併營收為2.91億元，年增19.2%。

萬達寵物表示，1月受惠於年節寵物商品的需求旺，估春節期間整體業績成長兩成以上。展望今年，目標將以年增20間以上門市的速度推進，並邁向全台250間總目標前進。

萬達寵物表示，年初為寵物產業旺季，商品需求大幅增加，其他如寵物的美容與住宿需求也隨之提升。此外，新春出遊、智能家電等相關產品銷量也提升，萬達寵物於各門店設置智能即時補貨點，進一步挹注銷售動能。

目前萬達寵物店數為126間，萬達寵物指出，期望能以年增20店的速度持續展店，總目標則朝向全台250間的目標前進。

萬達寵物數位服務營收持續成長，萬達寵物透露，目前線上購物渠道的營收年增逾一成，其中，當日配達的「寵速配」服務去年年增六成；主打隔日送達的「寵日配」也大幅成長。

會員方面，萬達寵物指出，目前會員數已超過百萬，將力拼極大化會員操作與擴大 CRM，進一步提高會員數與精準寵物需求客群；物流方面，萬達寵物計劃今年完成總倉模型規劃，整合各大供應商的代理商品，以共配模式降低物流與人力成本，預計能為公司帶來顯著效益。

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