漢來美食營收／元月7.82億元、年增40% 衝歷史新高

漢來美食（1268）10日上午公告1月營收，單月營收為7.82億元，月增36.3%、年增40.73%，月營收再創歷史新高。公司表示，1月營收創歷史新高，很大原因歸功於長達9天的春節年假，民眾聚餐消費意願需求量高，除了有大量的除夕到初二家庭團圓聚餐，前後又橫跨兩個周末假日，家人朋友出遊之際對於吃喝聚餐，更是成為不可或缺的剛性需求。

漢來美食在除夕當天，北高所有品牌餐廳包括年菜外帶，單日總營收就高達7,200萬，創下公司單日營收歷史新高。而在除夕到初五，所有品牌中營收成長幅度最高的就是以家庭團圓聚餐為主的宴會廳，從台北南港宴會廳、高雄漢來飯店宴會廳、巨蛋宴會廳，3廳6天的總營收比去年成長了13%。另外品牌營收表現最好的則是海港自助餐，全台7家海港6天總營收有8,200萬，比起去年同期成長4%。值得一提的還有台北南港島語自助餐，是來客數成長最多的餐廳，除夕到初五6天單店用餐總人次達到8,553人。

觀察今年除夕到初五市場趨勢，比起往年同期除了早早就預定好的圍爐或娘家宴聚餐，因為假期長，民眾外出門逛街機會高，以位於百貨公司的品牌餐廳營收來看，今年較往年多了更多逛街的客人，因此walk in的客人相對增加，高雄夢時代購物中心的上菜片皮鴨專賣店，單店6天的營收就比去年同期成長近1成，表現優秀。

而適合全家親子聚餐的上海湯包，整個1月全台6間店的業績達成率，也都超越預期。顯示今年民眾在長假期間多偏向選擇外出用餐，畢竟比在家裡自己辛苦忙碌料理，大家能輕鬆愉快吃到美食，一來有犒賞自己的年節儀式感，二來也不用為了收拾善後耗費心力。

2025金蛇年，也是漢來美食的金蛇狂舞動能年，從北到南都有展店計畫，展店數高達12家，預計會先從全新改造後的高雄巨蛋咖啡廳揭開一整年的序幕，後續有中餐品牌的湯包、福園，名人坊或東方樓，以及人氣居高不下的島語自助餐廳，總店數會增加到全台總共60家。

而在60萬名會員經營上，除了現有的來美食APP，也即將推出會員專屬的漢來美食LINE好友，可以更近距離接觸喜愛漢來美食的粉絲好友們。從內而外，漢來美食將以堅持不變的美食核心，用更多元、豐富的面貌讓民眾體驗到嶄新的餐飲享受。