世豐將收購20%股權 凱撒衛跳空漲停、逾2.4萬張排隊等買

世豐（2065）宣布收購凱撒衛（1817）20%股權，總金額7.4億元，10日凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.4萬張；世豐則以52.5元高盤開出， 但盤中回到平盤52.1元。

世豐7日宣布，董事會決議公開收購凱撒衛已發行股份總數7,260萬股的20%（1,452萬股），公開收購期間為今年2月10日至3月5日止；公開收購價格每股51元，按預定最高收購數量計算，公開收購總金額為7.4億元。

惟若最終有效應賣數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量363萬股（約凱撒公司已發行股份總數5％）時，此次公開收購數量條件即為成就。

世豐指出，凱撒衛是台灣上市公司，為綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與世豐所屬產業領域相同，近幾年來營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定。

世豐宣布將收購凱撒衛20%股權，激勵凱撒衛跳空以漲停47.85元開出後鎖死，世豐則是以52.5元開出，上漲0.4元， 不過，盤中股價回到平盤。