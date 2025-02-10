快訊

沙鹿男持槍見特警破門攻堅 鎖門朝窗外丟子彈遭活逮

睡比較多沒更健康 研究揭長時間午睡增中風機率近25%

高雄分屍案凶嫌死亡筆記寫自己名字 醫分析：「戰利品」滿足欲望

世豐將收購20%股權 凱撒衛跳空漲停、逾2.4萬張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後鎖死。圖/AI生成
凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後鎖死。圖/AI生成

世豐（2065）宣布收購凱撒衛（1817）20%股權，總金額7.4億元，10日凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.4萬張；世豐則以52.5元高盤開出， 但盤中回到平盤52.1元。

世豐7日宣布，董事會決議公開收購凱撒衛已發行股份總數7,260萬股的20%（1,452萬股），公開收購期間為今年2月10日至3月5日止；公開收購價格每股51元，按預定最高收購數量計算，公開收購總金額為7.4億元。

惟若最終有效應賣數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量363萬股（約凱撒公司已發行股份總數5％）時，此次公開收購數量條件即為成就。

世豐指出，凱撒衛是台灣上市公司，為綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與世豐所屬產業領域相同，近幾年來營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定。

世豐宣布將收購凱撒衛20%股權，激勵凱撒衛跳空以漲停47.85元開出後鎖死，世豐則是以52.5元開出，上漲0.4元， 不過，盤中股價回到平盤。

漲停

延伸閱讀

高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈

獨／巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 竟獲3千「開工紅包」

比招牌肉包更出名！超人氣包子舖內藏有「排隊下午茶」 單吃原味就超驚豔 「肉包」也好吃到被網讚：強過台東名店

NFL／川普將赴超級盃現場觀戰 美國史上首位在位總統

相關新聞

世豐將收購20%股權 凱撒衛跳空漲停、逾2.4萬張排隊等買

世豐（2065）宣布收購凱撒衛（1817）20%股權，總金額7.4億元，10日凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後...

采威營收／1月0.51億元、年增14% 搶東北、東南亞資安商機

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告，2025年1月合併營收為新台幣0.51億元，較去年同期營收0.45億元增加...

家登營收／1月3.9億元 過年家碩遞延認列業績

家登（3680）於10日公布2024年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣3.9億元。家登提到，本月適逢過年，出貨天數少...

弘塑營收 寫最旺元月

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公告元月營收3.71億元，雖因工作天數較少而月減24.4%，仍是歷年最旺的...

意德士元月營收月增12%

受惠於半導體晶圓廠客戶產能利用率攀升，意德士（7556）公布元月合併營收為6,200萬元，逆勢創新高，月增12.6%，年...

先進光元月營收月增2% 樂觀車用

鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公告元月營收3.66億元，月增2.5%，但較去年同期減少5.1%。先進光看好，今年車用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。