振大環球營收／1月4.58億元、年增近86% 關稅助力產區布局具優勢

振大環球（4441）公告1月營收為4.58億，年增85.93%，公司表示，今年1月營收大幅成長，主要因客戶需求增長，預估未來幾個月仍會延續拉貨動能，第1季營運有望較去年同期成長。

振大表示，對今年整體接單正向看待，因電商及運動服飾市場需求持續成長，客戶訂單量增加，上半年生產線排單幾乎滿載，目前積極進行產能布局以因應訂單需求。

展望今年，隨著客戶的需求穩步增長，成衣市場呈現樂觀態勢，近期因美國總統川普上任後的美國貿易及關稅政策的調整，品牌與零售商重新評估供應鏈策略，工廠正迎來新的機遇。在此背景下，振大在馬達加斯加產區的布局展現出顯著優勢，非洲的成長與機會法案（AGOA）有效降低客戶的關稅負擔，提升競爭力。

振大現有非洲免關稅產區及越南快速交貨產區，此兩大產區在市場變化下都具有相當的優勢，而為配合既有客戶及新客戶訂單增長需求，公司除了在馬島建設ESG新廠外，也在亞洲的成衣製造熱區新增生產合作夥伴，計畫在此區建立自有產區。未來公司產能將可以快速因應變化而靈活配置，將更有助於訂單延續及拓展新客戶。