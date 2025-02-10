采威營收／1月0.51億元、年增14% 搶東北、東南亞資安商機

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告，2025年1月合併營收為新台幣0.51億元，較去年同期營收0.45億元增加14.34％，金蛇年開春首月營收即不畏過年春節長假、工作天數較少，仍繳出年增的亮眼佳績。對此，采威也透露，團隊外銷東南亞市場再下一城，繼馬來西亞之重要合作夥伴後，已成功與新加坡資訊服務商簽訂IScloud Security360 Platform之IP授權，預計2025年整體營運將再更上一層樓。

采威國際表示，歸功於數位平台投放推廣行銷策略精準見效，帶動今年1月度IScloud360平台會員數有較去年同期成長43％，主要是在訂閱收入與IP授權收入的堆疊下，是公司1月營收成長的主要動能。目前采威預計於今年第1季底前完成開發建置交貨，並授權新加坡合作夥伴將服務拓展到新加坡、韓國及菲律賓，提供資訊化安全（Security）相關SaaS服務，攜手搶攻東北亞、東南亞地區，助力公司2025年整體營運更上一層樓。

不僅如此，ESG浪潮和AI不斷推進，數位、綠色轉型不只是大企業之必須，至今也成為台灣中小企業需面對的議題。采威國際表示，公司以提供中小企業客戶數位解決、轉型方案起家，對台灣中小企業轉型痛點深有了解，其自主開發之ESG2.0館-智能化減碳預測整合平台（isNet0）也在其所開發之IScloud360平台中上架，採訂閱式服務，符合ISO 14064、ISO 14067驗證框架，可提供企業廠區自主完成組織溫室氣體盤查、計算等，具備可視化統計儀表板及總碳排放量即時更新功能，更可一鍵式匯出盤查報告書，成功輔助多個造業客戶完成盤查並取得驗證。

另外，采威國際也推出「CBAM申報雲」工具，其由專家顧問獨家設計，系統透過模組化管理，將複雜的申報資訊整合為三大區塊和七大步驟，協助高效、便捷並簡化台灣出口商及製造商提交碳邊境調整機制（CBAM）的申報過程與完成申報，2024年協助貿易商完成數千筆申報資料，大量降低申報成本，是采威IScloud360平台中詢問度與訂閱戶最高的服務項目。隨業務需求持續擴大，已有多家輔導顧問及資訊同業主動洽談產品代理權，采威國際資訊將透過代理、經銷等通路合作，深化ESG數位工具市場服務能量。

展望2025年，采威國際仍以「4/3/3 發展計畫」往前推進，除了采威國際IScloud360平台採取B2B模式，除了自有品牌之SaaS軟體外，更攜手超過75家ISV、SaaS業者打造百貨式雲端服務，看好政府政策和全球供應鏈綠色轉型力道推波助瀾之下，ESG與碳排服務的詢問度和重視度還會進一步上升。

此外，團隊透露，今年再加上資安安全、辦公室自動化系統、客戶關係服務，台灣企業重要SaaS的應用領域，采威國際也將不斷優化平台功能，使其在操作上更直觀、便捷，並以服務使用率、行為模式數據分析打造最適化推薦，能更精準符合需求，增加對中小企業客戶的吸引力，並成為用戶最佳數位、綠色轉型夥伴。再者，采威也將積極向東北、東南亞地區擴張，以期授權金和訂閱收入，為公司穩定挹注營收的能量，創造公司、股東、供應商、合作夥伴等多贏之局面。