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先進光元月營收月增2% 樂觀車用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鏡頭先進光（3362）昨（9）日公告元月營收3.66億元，月增2.5%，但較去年同期減少5.1%。先進光看好，今年車用鏡頭業務成長幅度可望擴大，對全年營運審慎樂觀。

先進光去年鏡頭產品中，約有七成用於筆電，車用則占一成。對此，先進光指出，該公司看好車載鏡頭成長幅度，預料今年營收占比將由過往的10%左右，擴大至15%。

另一方面，先進光也正積極布局機器人市場，目前已打入客戶供應鏈，提供機器人應用相關鏡頭，目前仍處於少量出貨階段。

先進光並插旗指紋辨識模組市場，目前已為二家美國客戶提供解決方案，今年估計會再新增一家陸系客戶，屆時這些客戶的筆電產品有望採用先進光的指紋辨識技術。

先進光上周五（7日）股價跌1.5元，收208.5元。

先進光 筆電 鏡頭

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