弘塑營收 寫最旺元月

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公告元月營收3.71億元，雖因工作天數較少而月減24.4%，仍是歷年最旺的元月，年增15.8%。法人看好，弘塑2、3月營收可望維持相對高檔，帶動首季營收續創新高，全年營運逐季向上可期。

弘塑主要供應濕製程設備，並提供客製化產品，相關出貨機台數近年大幅增加，前年約50台，去年跳增為上百台，法人估今年出貨機台數量有機會增加到150台至200台左右，明年自有加上外包產能，出貨進一步提升為200台至250台。

法人分析，弘塑去年營收成長較同業溫和，主因機台功能性較複雜且難度高，從製造至交機需六至八個月，該公司已透過提升生產效率、委外代工及增產解決產能瓶頸，因此推測大量認列高峰將落在今年，使今年出貨量持續挑戰倍增的態勢。

針對營運策略，弘塑曾說，公司八成業務聚焦於AI及高速運算（HPC）等先進封裝領域，並切入第三代半導體、車用領域擴大產業應用範疇，分散營運風險，且因應客戶先進封裝產能快速增加，弘塑現有產能已不足，對此自去年起開始建廠擴產因應。

弘塑在前年開始興建香山二廠，平均年產能將較一廠約100台設備倍增，預計今年第3季投產，同步興建湖口一廠及南科路竹二廠，後者規模為前者兩倍，初期先使用25％空間，去年8月已取得執照並進行客戶驗證，在進展順利之下，可望自今年起開始貢獻營收。

法人看好，在自製設備強勁出貨、旗下化材新廠產能開出帶動下，今年營運將更上一層樓。