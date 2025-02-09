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發布溫室氣體盤查指引

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為協助上市櫃公司執行溫室氣體範疇3盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣集保結算所共同發布「範疇3溫室氣體盤查作業參考指引及常見問答集」。

為符合IFRS S2「氣候相關揭露」要求，此參考指引以「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）企業準則」及「GHG Protocol範疇3計算指引」為主體彙編，並聚焦於範疇3盤查工作操作方法。

範疇3溫室氣體盤查作業參考指引內容包含溫室氣體盤查方法及範疇3所含15類別排放來源量化方法，如供應鏈上下游、產品使用階段，及員工通勤與商務旅行等排放源。同時為協助使用ISO 14064-1標準進行溫室氣體盤查公司，更易於將其盤查資訊轉換為GHG Protocol所要求排放類別，亦提供GHG Protocol與ISO 14064-1範疇3分類比較，並就GHG Protocol與IFRS S2之關聯及主要差異進行說明。

臺灣期貨交易所

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