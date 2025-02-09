辣椒推新手遊 業績吃補

遊戲營運商辣椒（4946）旗下人氣手遊《大航海時代：傳說》上市後傳出捷報，推升元月營收衝上2,930萬元，月增483.5%、年增逾14倍，2月將完整貢獻業績，預料營運將維持高檔，首季財報有望轉虧為盈。

辣椒董事長鄧潤澤指出，《大航海時代：傳說》上市當天不到12小時業績就突破百萬元，且單日最高業績來到200萬元，顯見頗受市場青睞，並挹注元月營收成長，預期上市一個月業績貢獻將達5,000萬元，是今年首季業績成長的關鍵動能。

據悉，《大航海時代：傳說》是日商光榮特庫摩授權開發的手遊，辣椒取得代理權，該遊戲先前在PC端就是由辣椒營運，至今營運邁入第16年，手遊版本上市後，辣椒對於遊戲內容以及行銷操作相當上手。

展望未來，鄧潤澤透露，集團旗下碩辣椒自行開發的《純潔的魔法少女》開發進度已達八成，預計下半年在台港澳市場上市，也積極尋找東南亞、日本等代理商，若能將產品銷售出去，將挹注辣椒營運成長。

辣椒歷經多年磨劍後，新手遊在市場上一鳴驚人，不僅基本面出現翻轉，後續也還有新產品等著上市。

此外，辣椒也跨足IP咖啡店經營，先前首家店面已與人氣IP《第五人格》合作，吸引不少粉絲。