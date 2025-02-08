精確營收／1月5.73億元 創歷年同期營收新高

精確（3162）第1季通常為產業傳統淡季，惟2025年1月份在客戶車款暢銷下營收依舊亮眼，維持5億元以上的營收達5.73億元，較2024年同期2.73億元成長109.9%，創下歷年1月份營收最高紀錄，並且已連續5個月營收衝破5億元，表現相當亮麗。

精確公司2021年進入電動車電池盒製造領域，歷經初期的學習期後，從2023下半年開始逐漸獲得車廠及電池製造商的肯定，隨著產品認證、送樣、少量交付及最終量產，終於在2024第3季逐步開花結果，因此營業額穩定增加，隨著客戶吉利銀河E5及小鵬新車P7+熱銷，單月營收已穩定在5億元以上，即使第1季為傳統淡季，然目前營收仍淡季不淡，展望今年，長安汽車、MOBIS及VOLVO從第2季開始陸續交貨，因此2025年營運應該處於審慎樂觀，穩步向上的態勢。