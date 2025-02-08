王座營收／元月續攀峰 達 1.34 億元

王座（2751）8日公告2025年1月合併營收1.34億元，較上月與去年同期成長1.81％與23.53％，再創單月歷史新高，主要成長動能為，「銀座杏子日式豬排」於農曆春節推出龍蝦鮑魚海味雙響及多樣組合套餐，推升客單價表現所致。

王座1月合併營收年月雙增，係農曆春節假期長達九天，長假加上冷氣團來襲帶動百貨商場的餐飲聚餐消費人潮，加上公司旗下「銀座杏子日式豬排」配合節慶，推出鮑魚龍蝦多樣組合套餐，推升客單價表現，帶動業績揚升。

王座憑藉10年的品牌經營經驗，以多角化經營方式拓展國際市場，並成立「品牌平台中心」，代理經營5大品牌、全球總店數達68家、創造達70萬的總會員數，今年將持續深耕台灣餐飲市場，並適時推出新的菜單與品項優化調整，進而挹注來客量與總會員數，使營業額能穩健成長。

展望今年，王座於台灣市場將展店8-10家，海外市場則以再授權「段純貞」與「京都勝牛」品牌代理業務，且以美國和香港地區為主，預計展店後的總家數將達12家，邁入第二季起，王座將逐步進行新展店業務，於提升同店銷售額與新展店業績貢獻下，以強化公司營運體質。