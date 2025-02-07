光環1月營收月增26% 精誠1月合併營收月減13%

光通訊廠光環（3234）昨（7）日公告1月營收6,517萬元，月增26.9%，年增23.07%，為近27個月新高。

光環今年將擴大切入代工市場，衝刺資料中心代工應用，目標逐年增加資料中心營收比重，今年代工占比可望由去年的一成大增至三成，整體營收目標達到雙位數成長。

長波長方面，目前光環主要切入高功率連續雷射產品（CW Laser），短距離傳輸設備則專注於自行開發產品，如100G光收發模組，已送樣給客戶測試。

光環看好，公司矽光應用優勢在於上下游布局完整，產能也足夠，僅測試機台需要升級擴產，已於去年第4季至本季啟動測試產能擴產，也會招募人力。

系統整合廠精誠1月合併營收32.05億元，受農曆春節因素影響，工作天數減少，月減13.06%，年減12.47%。精誠看好，今年營運成長動能由硬體轉向軟體和服務領域，可望帶動高毛利營收占比增加。

因應台商供應鏈遷移及美國關稅政策牽動的全球企業市場布局，精誠也將加速海外拓展計劃，深耕東南亞、日本及其他潛力市場，攜生態圈夥伴，提供跨國資訊服務，助客戶完善海外布局。