博智微增 榮惠1月營收月增4%
不受農曆春節工作天數減少影響，PCB廠商博智（8155）昨（7）日公布1月營收3.49億元，月增0.7%，年增33.4%，創單月新高。車用PCB設計廠商榮惠-KY創1月營收1.7億元，月增4.7%，年增22%，同創新高。
榮惠-KY創為亞洲首家PCB設計廠掛牌，董事長劉世璘樂觀看待今年的成長，公司持續推進海外據點計畫，其中墨西哥據點3月開始登記，7月開始駐點。至於美國營業據點預計明年設立，構想設立於底特律。
該公司目前全球共有五個跨國子（分）公司、11個服務據點，2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54%，負責泰國國內市場、印尼及印度地區之PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及EMS廠，並間接交貨予日系前五大汽車品牌。
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