快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

博智微增 榮惠1月營收月增4%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

不受農曆春節工作天數減少影響，PCB廠商博智（8155）昨（7）日公布1月營收3.49億元，月增0.7%，年增33.4%，創單月新高。車用PCB設計廠商榮惠-KY創1月營收1.7億元，月增4.7%，年增22%，同創新高。

榮惠-KY創為亞洲首家PCB設計廠掛牌，董事長劉世璘樂觀看待今年的成長，公司持續推進海外據點計畫，其中墨西哥據點3月開始登記，7月開始駐點。至於美國營業據點預計明年設立，構想設立於底特律。

該公司目前全球共有五個跨國子（分）公司、11個服務據點，2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54%，負責泰國國內市場、印尼及印度地區之PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及EMS廠，並間接交貨予日系前五大汽車品牌。

延伸閱讀

因春節假期工作天數大減也沒在怕 1月出口連15紅

迅得半導體PCB業績進補 股價亮燈漲停

梁彥平專欄／伺服器、散熱、PCB 可低接

大數字／印刷電路板 外銷比率下降…去年前九月降至61%

相關新聞

光環1月營收月增26% 精誠1月合併營收月減13%

光通訊廠光環（3234）昨（7）日公告1月營收6,517萬元，月增26.9%，年增23.07%，為近27個月新高。

博智微增 榮惠1月營收月增4%

不受農曆春節工作天數減少影響，PCB廠商博智（8155）昨（7）日公布1月營收3.49億元，月增0.7%，年增33.4%...

諾亞克高層請辭 股價跳水

長照概念股諾亞克（7724）去年8月15日才剛登上興櫃，然而，自去年8月21日盤中最高65.2元後一路下挫，近期股價表現...

諾亞克一次六位高階主管請辭 主管機關這樣說

諾亞克（7724）於2024年8月15日登錄興櫃，6日布重大訊息，一次公告六位高階主管請辭，包含軟體創新處副總經理、海外...

這檔生技股6高層集體辭職、董事去年底也辭任 股價破底

長照概念股諾亞克（7724）去年8月15日才剛登上興櫃，然而，自去年8月21日盤中最高65.2元後一路下挫，近期股價表現...

去年8月才登錄興櫃 諾亞克副總、會計主管等6人請辭

醫療耗材、長照軟體商諾亞克（7724）6日發布重大訊息公告，公司軟體創新處副總經理、海外事業處總監暨代理發言人、發言人、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。