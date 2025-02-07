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諾亞克高層請辭 股價跳水

經濟日報／ 記者嚴雅芳高瑜君／台北報導
諾亞克科技創辦人兼執行長沈家平。諾亞克科技/提供
諾亞克科技創辦人兼執行長沈家平。諾亞克科技/提供

長照概念股諾亞克（7724）去年8月15日才剛登上興櫃，然而，自去年8月21日盤中最高65.2元後一路下挫，近期股價表現疲弱，7日更跌破30元，最低觸及29.8元。尤其該公司2月6日突然發布重大訊息，一次公告六位高階主管請辭，加上股價持續破底，引發外界議論。

櫃買中心昨（7）日回應，經初步了解，應為公司部分高階主管與董事長經營理念不同，已委請推薦券商深入了解相關情況，後續於五日內回報，若有影響公司營運重大事件，將要求公司發布重訊向投資大眾說明。

諾亞克主要從事生產與銷售醫療耗材供應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，根據該公司產品別營收比重，長照軟體開發收入與醫療耗材銷售收入分別占營收比重15%及85%。諾亞克目前在台服務逾800家長照單位與20萬名照護個案，累積超過10億筆醫療和照護紀錄，同時結合醫療耗材服務，自行製造多樣化醫療耗材產品，滿足長照單位與醫療院所的耗材剛性需求。

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