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世豐螺絲公開收購凱撒衛20%股份 總金額7.4億元

中央社／ 台北7日電

世豐螺絲今天宣布，將以約新台幣7.4億元，公開收購生產銷售衛浴設備的凱撒衛20%股份，收購期間為2月10日至3月5日，收購價格為每股51元。

此次收購價格51元，以凱撒衛今天收盤價43.5元計算，溢價率為17.2%。

世豐螺絲表示，若應賣股數達預定最高收購數量1452萬股，此次公開收購總金額約為7.4億元，若最終有效應賣數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量363萬股，約凱撒公司已發行股份總數的5%，此次公開收購的數量條件即為成就。

世豐螺絲指出，凱撒衛為台灣上市公司，是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與世豐螺絲所屬產業領域相同，近年來凱撒公司營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定。

世豐螺絲也指出，公司是基於財務性投資考量，以認列合理投資收益，增加長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。若公開收購完成後，希望能有進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升雙方股東權益及綜效。

新台幣 溢價 股東

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