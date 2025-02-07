諾亞克一次六位高階主管請辭 主管機關這樣說

諾亞克（7724）於2024年8月15日登錄興櫃，6日布重大訊息，一次公告六位高階主管請辭，包含軟體創新處副總經理、海外事業處總監暨代理發言人、發言人、會計主管、內部稽核主管等。

對此，櫃買中心副總經理李淑暖7日說明，經由櫃買中心初步掌握到的情況，諾亞克多名高階主管異動原因包含個人職涯規劃與公司發展不符、經營理念不同調、領導風格不適應等原因，該公司的董事長以及總經理目前並沒有異動，並不影響經營權，且新任的財務主管也已經找到。

櫃買中心已經要求輔導券商就公司多位高階主管異動原因、財務面、業務面、資金流等等多面向進行深入了解，並於五日內向櫃買中心回報。

諾亞克為專業長期照護事業供應鏈整合商，自2012年創立，以醫療資訊為核心串連周邊產業，其uCare長照資訊軟體提供一站式服務，結合電子病歷（Electronic Medical Record, EMR）、企業資源規劃平臺（Enterprise resource planning, ERP）與客戶關係管理系統（Customer Relationship Management, CRM）等模組。

在臺服務逾800家長照單位與20萬名照護個案，累積超過10億筆醫療和照護紀錄，同時結合醫療耗材服務，可自行製造多樣化醫療耗材產品，滿足長照單位與醫療院所的耗材剛性需求，建立軟硬體整合的完整長照供應鏈服務。