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南俊營收／1月1.24億元、年減11.4% 受工作天數減少影響

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

南俊國際（6584）7日公布2025年1月份營收為1.24億元，月減25％，年減11.43%。該公司表示，1月份受到工作天數減少，以及非伺服器產品受到農曆年前航運出口延遲影響，導致營收表現不如預期，惟因海外HUB倉的伺服器產品客戶拉貨正常，單月份伺服器產品占營收金額比重超過40%，單月份銷貨毛利率達近30%水準。

南俊表示，目前AI伺服器導軌占比仍低，預計輝達（NVIDIA）GB200，以及ASIC等AI伺服器導軌2025年第1季少量出貨，之後可呈現逐季增量趨勢，有助於加速成長動能，大幅提高整體產品毛利率。至於GB300等新產品則尚在開發當中。

南俊指出，由於美國新政府可能的關稅制裁情勢升溫，南俊國際為因應終端雲端服務供應商（CSP）客戶的要求，預計越南廠將於2025年第1季正式量產出貨，2025年計畫越南廠將再增加兩條伺服器導軌新產線。

伺服器 營收

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