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受惠眾多遊戲改版 橘子1月營收9.1億元年增6%

中央社／ 台北7日電

1月適逢春節及寒假，遊戲營運商橘子集團眾多遊戲進行改版活動，今天公告1月營收為新台幣9.1億元，年增6%；且相較去年同期營收仍加計子公司樂點公司，對比基期較高，還原樂點影響後為年增13%，去年5月出售樂點16%股權予網銀國際公司。

橘子集團今天表示，遊戲事業表現不俗，企業服務事業受惠客戶雲端業務續增，2大事業營收皆達雙位數年增。

橘子集團指出，今年1月適逢春節及寒假旺季，主力遊戲接力展開改版活動，提升玩家遊戲體驗，帶動橘子支付交易金額成長；購物橘子（原有閑購物）玩具品類及線上一番賞春節期間買氣也升溫。

另外，遊戲研發及營運商傳奇網路今天公布1月營收為1.13億元，年減23.35%，並公告1月自結損益，合併營業利益為2892萬元，稅前利益為2952萬元，每股稅前純益為0.44元。

傳奇網路表示，自主研發領域除了全面升級遊戲引擎，並推出多國語言版本，以及全新職業遊戲，且因成本率約為手遊一半，帶動營收提升，對毛利率也有正面影響，進而拉升稅前淨利率。2024年上市的端遊（電腦線上遊戲）以及手機遊戲皆穩定營運中。

傳奇網路指出，授權方面，傳奇網路攜手亦樹遊戲，授權推出手機遊戲「卡利茲傳說」，所發行的台港澳版與日本版，目前也穩定營運中。

手機遊戲 營收

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