資拓宏宇營收／1月2.02億元 獲專案大單、三年貢獻近10億

資拓宏宇（6614）7日公告今年1月營收達新台幣2.02億元，與去年同期相比略減9.8%，主係今年1月工作天數較少因素所致。同時，該公司也宣布順利取得衛福部中央健保署「第三代醫療資訊系統建置案」，該標案建置期為3年，約可為公司帶來9.63億元的營收貢獻。

第三代醫療資訊系統目標在於建立以病患為中心、強調促進健康的智慧醫療生態系統，並且運用容器化、微服務、生成式AI等新技術以達成政策推動之目標，資拓宏宇表示，公司具備建置大型醫療資訊系統之豐富實績經驗，同時於容器化、微服務、生成式AI等新技術，投入專屬且有實績經驗之技術團隊。資拓宏宇進一步表示，很榮幸能承接本案，且公司具備專業執行能力。

健保署以此案作為健保政策實施與技術支撐的核心引擎，以新技術與新架構為基礎，結合目前所推動之健康數位化，運用生成式AI技術，提升數位審查與知識管理效能，推出醫事機構雲端資料查詢、民眾健康存摺、人工智慧費用審查等，重點在於預防醫學、早期診斷與個人化健康管理，運用數據中台技術，對病人進行資料歸戶，實現「從治病到健康管理」的轉型，致力於提供以病人為中心的整合性健康服務。

資拓宏宇以構建高標準的資訊安全機制執行本案，確保民眾健康數據在傳輸交換與應用過程中安全無虞。為確保整體資訊安全，執行團隊資拓宏宇攜手同為中華電信子公司之中華資安，且皆為ISO/IEC 27001資安認證合格公司，系統開發皆遵循安全軟體開發生命周期（SSDLC）與DevSecOps的核心觀念，將程序執行資訊安全作為軟體開發生命週期的首要任務。在系統上線前由中華資安執行資安檢測作業，包括源碼掃描、弱點掃描及滲透測試等，最後再完成弱點修補作業，來識別與排除可能影響系統之資安威脅。

資拓宏宇於智慧醫療領域屢次獲得政府、醫療院所標案，除了衛福部專案之外，還有包括台北市政府、以及許多醫院皆與資拓宏宇合作，資拓宏宇在每個專案皆交出高品質的成果，成為無論是政府或民間企業都十分信賴的合作夥伴。

資拓宏宇去年12月合併營收為新台幣16.34億元，年增126.22%，2024年累計營收為新台幣50.83億元，年增14.95%，全年營收創下歷史新高紀錄。資拓宏宇表示，由於去年12月有大型專案設備交付及完成測試作業，認列營收約8億元，推升單月合併營收大幅成長。法人表示，2025年資拓宏宇在專案、以及AI化客製解決方案等業務都有成長動能，今年可望維持成長態勢持續前進。