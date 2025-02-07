寶綠特預計3月掛牌 雙引擎搶攻再生 PET 市場

寶綠特-KY（6887）預計於3月掛牌。董事長歐晢文7日表示，未來隨著再生PET需求的持續攀升與政策支持的深化，看好未來兩年在設備工程營收、獲利貢獻將持續放大。該公司今年將成立印度子公司，並將拓展拉丁美洲、非洲等新興市場。

寶綠特業務分為「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維及再生聚酯粒。設備工程服務與生產事業營收比重約為40%與60%，穩健的雙引擎驅動模式，可望推升營運成長。

歐晢文表示，公司垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，目前已在全球40個國家和地區成功部署超過265條PET瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生PET(rPET)應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。

寶綠特產品長期深入多個應用領域，化學纖維產品主要專注於開發高度客製化的抗菌纖維與低熔點短纖維產品，特別運用於防火阻燃級的不織布領域；可廣泛應用在汽車內飾、建材、鞋材、成衣與衛生材料 (如紙尿布)等領域，滿足多樣化且法規日益嚴格的終端需求，並藉此提升市場競爭力。

再生聚酯粒 (rPET)則是以生產食品級rPET為主力，並已取得美國FDA、日本容器檢驗、台灣食藥署等多項認證，成為飲料包裝的最佳選擇。

根據DataM Intelligence的報告指出，2023年全球再生PET市場規模達110億美元，預計到2028年將以6.5%的年複合成長率增長至150億美元，成長關鍵除消費者對可持續產品偏好以及環保意識的提升外，亦有各國政府政策推動。

隨著全球碳中和目標的推進，再生塑膠行業迎來龐大商機。以PET瓶回收為例，Wood Mackenzie Chemicals報告指出，2023年全球PET瓶消費量達2,551萬噸，回收總量為1,404萬噸，回收率達55%，預期未來將逐步提高，前景樂觀且具成長空間。