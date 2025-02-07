米斯特營收／1月1.18億元、年增90.3％ 創歷史新高
服飾品牌廠米斯特（2941）7日公布1月營收1.18億元，年增90.3％。法人推估，主要受惠於旗下各品牌新展店因素，再加上春節採購需求強勁，以致元月營收創歷史新高。
米斯特表示，看好台灣未來虛實整合的零售模式與實體店的發展，並將以強化品牌力與展店做為營運主要方向，期望今年就能提前達到百店的規模。
米斯特旗下六大自有品牌，包含平價流行的Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外機能的WILDMEET、極簡設計的EVENLESS、女性瑜珈機能品牌Mollifix、韓系選品店NONSPACE等，再加上英國潮牌BOY LONDON總代理，總共有逾80家分店。
其中，去年第3季併購Mollifix品牌，進軍「女性機能運動市場」，自去年9月起正式併入營收；而旗下主打國際IP授權品牌「ALL WEARS」，從去年10月開始在全台13家門市呈現不同主題氛圍；嘉義耐斯廣場和台中文心秀泰的複合式大型店「Life8 Select」也帶動人流與營收成長，米斯特看好各品牌的獲利基礎，今年全年營收有望能再進一步推高。
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