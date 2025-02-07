維田營收／1月6,701萬元、年增0.7% 審慎樂觀營運逐步回溫

工業電腦大廠維田（6570）7日公布2025年1月合併營收為6,701萬元，年增0.7%，較上月減少11.4%。維田指出，受到農曆春節假期致工作天數減少，本月營收表現雖較上月減少，但相較去年同期增加，公司表示，從市場上觀察，目前工業電腦產業景氣溫和回暖，待國際政經情勢不確定性漸消，客戶觀望氛圍緩解，預期三月後市況發展將更為明朗，盼公司營運能回到成長軌道且逐季回升。

維田指出，本月受到農曆春節長假影響，致營收較上月下滑，但相較去年同期一月營收仍有成長，客戶拉貨狀況初步略有改善，從終端需求來看，年初歐洲市場表現暫時仍較為溫和，美國市場則持續觀察川普新上任後實行的各項政策與改變，後續將持續觀察客戶端需求回溫狀況，上半年營運持穩，逐季回溫，期望今年下半年產業景氣進入明顯復甦週期。

今年公司持續藉由海內外參展，以及推出新產品來擴大市場，目前已規劃全年6到7場展會，並配合客戶支援參展，3月也將偕同經濟部國際貿易局及外貿協會參加全球最大工業電腦展「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2025），展出全新防爆系列產品、AIoT邊緣運算工業電腦、以及企業AI落地解決方案。其中全新世代AEx防爆工業電腦，具備不鏽鋼強固機身結構，整機IP69K防水防塵，搭載Intel Core Ultra處理器，以及全新獨家設計：AVoIP(音視訊網路協議傳輸系統)整合PoE乙太網路供電設計，且通過ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22認證，適用於石化工業，油田礦坑，能源天然氣生產，危險化工品製造等嚴苛環境，防止氣爆及塵爆發生。

維田表示，面對國際政經局勢變化，預期今年全球經濟仍有許多變數，期盼上半年經濟及製造業景氣溫和回升，藉由市況改善，客戶觀望氛圍逐漸緩解後，出貨狀況能回歸穩定，公司將密切觀察並適時調整，展現一貫的韌性與彈性，隨時做好應對準備。

同時，看好AI應用長期發展，持續深入邊緣AI相關工業電腦產品布局，藉由新專案再添未來成長動能，盼營運逐季漸入佳境，重返成長軌道，審慎看待2025營運發展。