這檔生技股6高層集體辭職、董事去年底也辭任 股價破底

長照概念股諾亞克（7724）去年8月15日才剛登上興櫃，然而，自去年8月21日盤中最高65.2元後一路下挫，近期股價表現疲弱，7日更跌破30元，最低觸及29.8元。市場關注的焦點之一，是公司於2月6日突發布重大訊息，一次公告6位高階主管請辭，加上股價持續破底，引發外界議論。

諾亞克主要從事生產與銷售醫療耗材供應鏈、提供長照資訊軟體一站式服務，該公司產品別營收比重，其長照軟體開發收入與醫療耗材銷售收入分別占營收比重為15%及85%。諾亞克目前在台服務逾800家長照單位與20萬名照護個案，累積超過10億筆醫療和照護紀錄，同時結合醫療耗材服務，自行製造多樣化醫療耗材產品，滿足長照單位與醫療院所的耗材剛性需求。

根據公告，諾亞克6日一口氣請辭的主管包括軟體創新處副總經理、集團總管理處副總經理、海外事業處總監兼代理發言人、發言人、會計主管及內部稽核主管，且所有職缺皆尚未補足。由於多是高階主管與財務、內控主管，這波人事異動讓市場對公司未來經營狀況產生疑慮，造成股價短線持續承壓。

除了農曆年後高階主管集體辭職，去年11月，公司法人董事清水居投資代表人江俊彥與自然人董事鄭詩靜也因個人因素辭職，使公司董事辭任暨董事變動達三分之一，去年11月並遭主管機關列為監察人持股不足。

再從營運面來看，諾亞克去年12月營收4,154萬、年減35.60%、11月營收3,161萬、年減11.86%，連續二個月營收雙位數年減。

面對高層人事震盪與業績下滑，市場對諾亞克的未來發展充滿變數。短期內，公司如何穩定管理層、補足關鍵職位，並提振營運表現，將是投資人關注的焦點。若無明確的經營策略與業務成長動能，股價恐仍面臨進一步壓力。