去年8月才登錄興櫃 諾亞克副總、會計主管等6人請辭

醫療耗材、長照軟體商諾亞克（7724）6日發布重大訊息公告，公司軟體創新處副總經理、海外事業處總監暨代理發言人、發言人、會計主管、內部稽核主管等6人同時請辭，股價7日下跌逾3%，收30元。

諾亞克主要從事生產與銷售醫療耗材、提供長照資訊軟體一站式服務，去年8/15才以18元風光登錄興櫃，當時上演蜜月行情，當天盤中最高來到45.05元，漲幅150%，不過9月開始股價一路修正，今收30元。

諾亞克營收占比中，生產與販售紗布、棉棒、口罩等醫療用耗材占比為84.43%，軟體開發為7.7%，長照機構軟體使用維護占6.1%。長照軟體部分推出uCare長照資訊系統、TLCA養老照護平台、智能管家電子白板等。

目前在臺服務逾800家長照單位與20萬名照護個案，累積超過10億筆醫療和照護紀錄，同時結合醫療耗材服務，可自行製造多樣化醫療耗材產品，滿足長照單位與醫療院所的耗材剛性需求，建立軟硬體整合的完整長照供應鏈服務。

諾亞克2023年全年營收為新臺幣4.28億元，每股稅後盈餘（EPS）0.03元。諾亞克自2012年成立，實收資本額為一百萬元，至2023年間持續辦理現金增資，至今實收資本額達3.53億元。