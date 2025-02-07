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威剛1月營收28.14億元 僅微減2.54%

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
威剛科技董事長陳立白。圖/本報系資料照片
威剛科技董事長陳立白。圖/本報系資料照片

不受春節假期工作天數減少近四分之一影響，記憶體模組大廠威剛1月合併營收為28.14億元，僅月減2.54%。威剛表示，1月DRAM與NAND Flash現貨價相對平穩，推動公司主要產品線DRAM模組及SSD維持良好出貨動能。

威剛1月產品組合，第一大產品線DRAM模組單月營收占比仍維持5成以上達51.47%，SSD營收比重略增加至33.31%，記憶卡、隨身碟與其他產品15.22%。

威剛表示，看好全球生成式AI蓬勃發展，公司於日前CES中展出多款能滿足AI高速運算需求的記憶體產品，包括XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5、LPDDR5X、PCIe Gen5 SSD等，可大幅提升電腦系統運算效能及資料存取速度，提前布局搶攻今年的AI PC換機潮與邊緣運算商機。

威剛 營收

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