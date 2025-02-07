行動支付導入 AI！LINEPAY 一月來飆九成、綠界科技今漲停

DeepSeek低價訓練模型可望帶動AI應用、軟體開發及商品化落地的成熟化發展，行動支付廠商LINEPAY（7722）、綠界科技*（6763）皆使用AI技術協助營運，LINE Pay 7日盤中繼續攻高，大漲逾5%，統計今年一月以來已飆漲達九成之多，漲勢驚人；綠界科技亮燈漲停至69.3元。

低價AI模型可望進一步讓商品化應用落地，對於行動支付領域方面，LINE Pay表示將繼續運用AI技術深入分析用戶消費行為，持續提升支付交易量及廣告收入。綠界科技先前指出，子公司綠界大數據透過AI分析技術協助企業發掘商機，還將推出「自助廣告系統」，利用大數據分析，精準識別具有消費潛力的受眾，幫助行銷人員或品牌業者提高廣告投資回報率，讓廣告投放更具效益。

LINE Pay近期股價漲勢凌厲，今年1月2日股價尚停留在473元，累計至今日高點876元，漲幅高達90%，近期達公布注意交易資訊標準，公布去年12月單月每股純益0.41元，2024年全年營收62.9億元，歸屬母公司淨利6.47億元，每股純益10.67元，全年營收、獲利、每股純益均創高。

LINE Pay目前主要業務包括第三方支付、聯名卡／點數回饋卡、金融產業合作、廣告銷售、票券發行與銷售，是國內最大的第三方支付業者。在營收結構上， 收入主要來源為手續費收入，占營收比重逾80%。LINE Pay用戶數已突破1,270萬戶，在台灣有超過57萬處支付據點。

綠界科技*去年12月營收1.52億元，月增8.6%，年增11.4%，累計去年全年營收16.04億元，年增3.58%。綠界科技積極擴展支付功能與領域，除與國際電子商務平台Shopify深化合作，也新增Apple pay及歐付寶TWQR等兩大行動支付，讓店家能更靈活運用，提升消費者的支付體驗。