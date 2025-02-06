譜瑞1月業績月增5% 矽格微減

IC設計廠譜瑞-KY（4966）昨（6）日公告元月營收14.49億元，月增5.61%，年增3.54%。展望後市，譜瑞看好高階市場布局將隨著AI與高階筆電需求成長，本季營收約與上季相當，優於往年第1季表現。譜瑞預估，本季營收落在1.21億美元至1.34億美元，季減5%至季增5%，毛利率落在42%至46%。

IC封測廠矽格（6257）昨（6）日公告元月營收16.1億元，連四月站穩16億元大關，雖月減0.14%，仍為同期新高，年增16.24%。

矽格表示，元月雖因農曆年假期導致工作天數較少，但該公司客戶需求較預期好，且多條產品線客戶晶片仍穩定供量，使得營收持續保持一定動能。

法人指出，矽格近積極卡位AI、高速運算（HPC）領域，並接獲美系大廠自製AI晶片訂單，同時也受惠AI手機／PC滲透率提升趨勢，加上旗下台星科為多家美系處理器大廠供應鏈合作夥伴，並攜手切入CPO（共同封裝光學元件）市場，有助矽格今年營運優於去年。