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華星光去年12月EPS 0.34元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠華星光（4979）昨（6）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅後純益0.47億元，年增2.17%，每股純益0.34元；加計先前已公告的去年10、11月自結數，累計去年第4季自結稅後純益達1.52億元，季增10.14%，年減1.9%，每股純益1.08元。

華星光公告，去年12月合併營收3.52億元，年增19.73%；單月稅前盈餘0.56億元，年增21.74%；稅後純益0.47億元，年增2.17%，每股純益0.34元。

華星光今年持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。

華星光認為，目前主流通訊基礎設施採400G、800G可插拔式光學元件，預期進入3.2T或更高的傳輸速度，散熱與功耗上將遭遇挑戰，將透過共同封裝光學（CPO）結合矽光子技術，整個產業可望在二至三年內進入量產。

華星光近期因當沖量占比過高，遭列注意股票，昨天股價漲6.5元、收228元，成交量逾2.9萬張。

每股純益 華星光

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