達明機器人布局 大突破

廣達集團旗下達明（4585）機器人布局大突破，昨（6）日宣布與全球半導體封裝設備巨頭ASMPT簽署合作備忘錄（MOU），搶進當紅的半導體自動化商機。法人看好，半導體應用毛利率更優，達明與ASMPT合作，對營運有正面助益。

達明表示，此次合作將整合雙方的技術與專業，雙方將在AI、自動化與智慧製造領域探索更多創新機會。法人預期，隨著雙方攜手合作，有助達明擴張半導體領域客戶市占率。

達明機器人全球銷售總監章春蕙表示，近年來，達明機器人在半導體產業已展現多元的應用成果。此次與ASMPT合作，為其客戶提供自動化解決方案，是在這一關鍵領域的重要里程碑，期待與ASMPT共同開發更智能、高效的解決方案。

ASMPT資深副總裁及主流ICD業務負責人Avian Ho表示，將達明機器人的專業技術融入ASMPT的尖端解決方案，不僅將提升生產流程的網絡化、自動化和優化，還將透過整合硬件、軟件與服務，推動智慧工廠的全面發展。這次合作的目標是加速電子與半導體製造商邁向智慧化工廠，進一步提升生產效率、靈活性與品質。

達明目前機械手臂年產能約3,000多台，全球累計銷量達1.5萬台。其中，由於台灣半導體產業強勁，達明機器手臂多年前已打入國內半導體大廠，也陸續擴大市占率。法人看好，隨著達明與ASMPT攜手合作，有助達明擴大半導體市場業務。

此外，達明昨日亦公布今年元月營收為1.35億元，月增4.65%、年增28.81%。

展望後市，達明執行長陳尚昊先前指出，其實協作機器人整體產業目前狀況不太好，現階段科技業看來只有AI伺服器領域表現一枝獨秀，但不可能一直不好，達明對今年營運成長目標還是要高於協作機器人產業均值，至少逾二成的增長。

依研調機構預估，2022年協作型機器人產值為7.6億美元，每年的年複合成長率約有二、三成空間。