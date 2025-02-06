元太：不擔心訂單問題

元太（8069）董事長李政昊昨（6）日表示，今年不僅既有產品線出貨持續喊衝，新產品大尺寸廣告看板業務更是看俏，「不擔心訂單問題」，樂觀今年營運。

李政昊昨天出席元太新春開工團拜典禮，這是元太新竹總部廠辦大樓啟用以來，第一次舉辦新春團拜。在開工祭祀典禮後，李政昊偕同元太總經理甘豐源，分別發放開工大吉的小紅包予參與員工並受訪，釋出以上訊息。

圖／經濟日報提供

受惠於電子紙彩色化浪潮，李政昊看好元太的電子標籤（ESL）、彩色電子書閱讀器（eReader）及彩色電子筆記本（eNote）今年出貨均將持續成長。

對於美國總統川普上任後啟動關稅大戰，引發以美國為主力市場製造業的恐慌。李政昊認為，關稅戰的影響尚待靜觀其變，從需求端來看，川普反移民政策勢必加深美國本土缺工情況，如此一來，對於能有效節省人力成本的電子標籤（ESL）需求將大增，加速零售業者導入電子標籤的速度。若關稅調高，美國零售客戶在評估人力成本及漲價後的ESL成本後，應該仍會選擇採用電子標籤，對元太有利。

談到元太積極切入的戶外大型彩色電子紙看板業務，李政昊信心滿滿。元太正在西班牙巴塞隆納ISE 2025展出75吋戶外大型彩色電子紙看板產品，獲得三星電子及LG電子的青睞，先後加入生態鏈合作夥伴，李政昊樂觀表示，不擔心大尺寸廣告看板訂單。

元太近年在電子紙彩色看板系統夥伴大有斬獲，繼去年引進在公眾顯示器（PID）市占率第一的三星電子後，今年再加入排行第二的LG電子。李政昊表示，能獲得PID市場品牌龍頭廠商的採用，主要是他們都看到電子紙在戶外顯示市場的商機前景可期。

他說，元太75吋E Ink Kaleido 3 Outdoor顯示器專為數位家外廣告（DOOH）市場設計，適用於各種溫度的戶外環境，也是一款低碳環保的顯示解決方案。該顯示器的操作溫度範圍介於攝氏負15度至65度之間，無需依賴昂貴且高耗能的加熱或冷卻裝置，從而減少額外的電力消耗，且比傳統紙質海報和展示板更具功能性與環保效益。