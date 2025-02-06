IET 1月業績月增12% 德州補助到手

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

IET-KY（4971）昨（6）日公告元月營收為9,842.2萬元，創新高，月增12%，年增46%。

展望後市，IET表示，由於應用於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片量產訂單回籠，且砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，推升整體生產效率及產能利用率，樂觀看待2025營運。

IET元月16日與美國商務部簽定晶片法案（Chips and Science Act），直接金額補助初步條款可獲得最高約1,030萬美元的直接補助，約為申請資本支出的20%。

根據美國聯邦政府的直接補助額，加上晶片法案相關美國國稅局獎勵投資的25%稅務減免，IET保守估計將可取得超過2,300萬美元的美國聯邦補助款。此外，IET去年第4季亦取得德州州政府半導體創新資金補助412萬美元擴建廠房補助，因此2025年該公司將有較大資本投入。

磊晶片 美國商務部

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