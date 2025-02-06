茂達1月業績 月增20%
IC設計業者茂達（6138）、力智與聯詠昨（6）日公布1月業績，其中茂達月增約二成，是近31個月高點；力智增逾一成，站上近25個月高點；聯詠大致與去年12月相當。
茂達1月合併營收6.12億元，月增20.7%、年增13.2%。茂達1月營運穩健，旗下大中則是業績大增，帶動母公司營收表現走揚。茂達原估首季應是小幅季減局面，但近期有部分客戶意識到庫存水準偏低，展現回補力道，挹注拉貨動能，因此本季業績有機會呈現季增。
茂達去年合併營收60.89億元，年增12.4%。法人估計，該公司去年前三季每股純益7.51元，去年全年應可賺接近一個股本。展望今年，在擴大新應用挹注下，整體業績有機會呈現雙位數成長，挑戰歷史新高。
力智1月合併營收為3.4億元，月增13.1%、年增1%。力智去年業績回升逾二成，毛利率回到三成之上。法人預期，力智本季業績仍有機會表現持穩。
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