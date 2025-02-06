溢泰實業2月7日以每股90元登錄興櫃

溢泰實業 (7818) 將於7日以每股90元登錄興櫃。執行長林于鈞指出，將透過四大策略，包括前瞻創新技術、整合性方案、拓展新市場、創新循環經濟等四大策略持續提升營運效能，並強化深耕北美、東南亞及台灣市場，專注高端工業水處理及淨水產品升級需求。

在今日法說會中，林于鈞表示，溢泰的核心業務分為三大領域，淨水產品、金屬製品及工業水處理系統，生產據點遍布台灣、美國、澳洲、中國大陸、泰國。核心優勢在於技術創新與高度垂直整合生產鏈。

而溢泰在台灣淨水產品出口市場中占比超過46%，並已成功將產品銷往北美、亞洲及歐洲等地，幾乎囊括全球前五大淨水產品品牌的OEM和ODM代工市場。

主要收入來源為淨水產品及金屬製品，截至去年上半年，水資源產品營收占比達64.7%(家用56.7%、工業8%）、金屬產品則占35.3%。在地區別營收方面，美洲市場貢獻達59.8%、亞洲為26.8%、台灣及其他地區占13.4%；市場多元布局且營收穩定。

根據調研機構Fortune Business Insights調查，2023年全球淨水器市場規模為326.5億美元，並預計可從2024年的350.1億美元成長到2032年的628.8億美元，年複合成長率為7.6%。亞太地區在淨水器市場居主導地位，2023年市占率為38.99%且持續成長，同步推升溢泰營運動能。

此外，金屬製品及戶外用品市場則預估從2023年的702億美元成長至2032年的1,291億美元，年複合成長率達7%，淨水器與金屬製品市場皆具潛力。

據了解，溢泰2023年營收突破120億元，相較2022年成長約7.5%；淨利率方面，2023年從2022年的4%提升至6%，2024年上半年則為10%；每股純益也從2022年的3.94元提升至2024年上半年的4. 61元。