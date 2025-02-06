勤凱1月營收1.26億元 年增逾四成 本季展望樂觀

電子材料大廠勤凱（4760）不畏農曆春節放假，公告1月營收1.26億元，月增8.5%、年增40.8%，呈現年月雙增。主要是下游被動元件部分客戶過年產線沒有休假，拉貨積極，因此1月營收表現亮眼。展望本季，需求緩步加溫，第一季營運展望相對樂觀。

勤凱副董事長莊淑媛表示，今年第1季營運淡季不淡的主因，在於下游庫存已低，再加上消費端需求持續復甦，使得客戶的下單方式擺脫過去近年的短急單模式，改為穩定下單，是帶動營運穩定成長的最大助力，亦有助於全年營運表現。

全球布局的進度方面，國際大廠日前至公司參觀訪察後，初步反應正向，預計3月將再次赴勤凱訪廠。此外，公司耕耘國內外被動元件廠多年，既有客戶滲透率逐年提升，對於被動元件產業景氣具領先指標。

展望勤凱本季營運，雖工作天數仍較少，但銀漿、銅漿訂單飽滿度佳，2月營運亦不淡。而3月開始恢復正常工作天數，全季營運可望緩步走高，有望擺脫過往淡季循環。