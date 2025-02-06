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IET營收／業績暢旺、元月創新高 樂觀看待2025營運表現

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

IET-KY（4971）公告1月份營收，金額達9,842.2萬元，月增12%、年增46%，延續2024年第4季下半的高成長，營收創單月新高。公司表示，由於應用於高速傳輸的晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片的量產訂單回籠，且砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定、國防銻化鎵紅外訂單持續增長，推升整體生產效率及產能利用率，樂觀看待2025營運表現。

IET-KY上月16日與美國商務部簽定晶片法案（Chips and Science Act），直接金額補助的初步條款可獲得最高約1,030萬美元的直接補助，約為申請資本支出的20%，待通過實地查核後可正式簽約請款。聯邦政府的直接補助額，加上晶片法案相關美國國稅局獎勵投資的25%稅務減免，IET-KY保守估計將可取得超過2,300萬美元的美國聯邦補助款。此外，IET-KY去年第4季亦取得德州州政府半導體創新資金補助412萬美元的擴建廠房補助，因此2025年公司將有較大的資本投入。

IET-KY董事長高永中表示，美國川普政府仍將持續鼓勵國內半導體公司提高產能及研發，政策具有持續性，IET-KY受惠於政府資金，當可進一步擴大產能，掌握光通及雲端各項晶片需求成長的商機。

磊晶片

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