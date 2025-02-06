中菲行營收／1月22.98億元 年增20.9%

中菲行國際物流（5609）超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢的國際物流價值鏈專業服務，1月份自結集團營業額22.98億元，較去年同期增加20.9%，其中空運營業額14.02億元，佔整體集團營業額61.0%，較去年同期增加20.6%，海運營業額7.7億元，佔整體集團營業額33.5%，較去年同期增加24.0%，合同物流營業額1億2仟6佰萬元，佔整體集團營業額5.5%，較去年同期增加7.0%。

中菲行指出，1月空運市場，亞洲地區市場仍然繁忙，臺灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等市場需求強勁，而人工智慧及智慧運算相關產品雖然持續帶動需求，但是增長有限，運價維持平穩。1月海運市場，雖然因為農曆春節過年海運需求略有增加，但是不如往年水準，加上美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，運價因而下跌。

中菲行提供多元產品滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

同時為盡地球公民的義務，中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行強調，公司致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。