信驊元月營收勁揚九成 同期最佳 全年業績拚登頂

台股股王信驊（5274）昨（5）日公布元月營收7.01億元，月減4.9%，為同期新高、歷史第三高。法人預期，信驊今年將有機會受惠AI伺服器商機續強，推動業績續寫新高，有望挑戰賺進超過七個股本。

信驊元月營收較去年同期大增93.5％。信驊昨天股價收3,420元，上漲120元，外資連兩日買超。

圖／經濟日報提供

法人指出，即便傳統伺服器需求沒有明顯起色，但信驊在去年下半年開始受惠AI伺服器商機加持，拉貨動能一路延伸到今年，加上農曆春節前提前備貨需求，帶動信驊元月營收繳出亮眼成績。

法人進一步表示，信驊在伺服器市場同時掌握傳統伺服器及AI伺服器的伺服器遠端管理晶片訂單外，加上橋接晶片及資安晶片（PFR）等新款產品開始量產出貨，讓信驊成功掌握傳統及AI伺服器兩大商機的關鍵。

業界說明，近期中國廠商雖然推出DeepSeek的AI服務，外界先前擔心可能影響Google、微軟及亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）的AI伺服器建置需求，但業界強調，目前CSP廠的針對輝達、超微的HPC拉貨動能依舊不變，代表現在供應鏈仍處在吃緊狀態，身為AI伺服器供應鏈一環的信驊後續出貨動能可望保持在強勁水準。

不僅如此，信驊先前布局的Cupola360環景影像晶片今年獲得更多廠商訂單，除了消費性需求增加外，加上智慧工廠客戶拉貨動能擴大，預期今年環景影像晶片營收有望再度翻倍成長。

法人推估，信驊今年業績成長在傳統伺服器及AI伺服器、環景影像晶片等產品出貨點火下，今年業績不僅有望較去年大幅增加，且獲利有機會挑戰賺進超過七個股本，改寫新高。