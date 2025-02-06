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去年Q4大賺一股本 智擎癌藥獲16億里程碑金

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
智擎董事長許璋瑤。 聯合報系資料庫
智擎董事長許璋瑤。 聯合報系資料庫

智擎（4162）昨（5）日宣布，其胰臟癌新藥「安能得（Onivyde）」因2024年度歐亞地區淨銷售額達到第二期銷售里程碑，智擎將向授權夥伴收取5,000萬美元（約新台幣16.4億元）銷售里程碑金，預計貢獻每股純益（EPS）逾9元，帶動智擎2024年第4季單季大賺一個股本。

智擎說，明年此時期待第二筆6,000萬美元的里程碑款入帳。再者，業內也認為，智擎未來兩年獲利、題材動能不斷，也將使該公司的配息政策更有底氣。

智擎生技小檔案 圖／經濟日報提供
智擎生技小檔案 圖／經濟日報提供

智擎主要的法人股東有二，一是持股約18%的台灣東洋，第二大股東是行政院國發基金持股約17%，智擎這次獲得5,000萬美元里程碑金，東洋將母以子貴，在第4季獲得每股約1.62元的獲利貢獻。

智擎的「安能得」是一項利用奈米科技開發的喜樹鹼類抗癌藥物微脂體製劑，主要用於轉移性胰腺癌病人在接受過標準藥物 gemcitabine 失敗後的治療，自2015年起陸續在美國、歐洲及亞洲等全球多個主要國家上市。智擎的「安能得」目前主要授權夥伴為法國Ipsen公司，Ipsen又將歐洲及亞洲兩大市場授權給法國施維雅藥廠銷售。

智擎表示，公司目前的營收來源有三大項，一是由自己主導銷售的台灣市場，「安能得」已獲准進入胰臟癌一線治療，公司也正在申請健保給付，目標今年取得健保藥價支付許可；第二項是透過授權夥伴提供的歐亞銷售權利金收入；第三項是授權夥伴在不同階段將支付的里程碑金收入。

根據智擎與Ipsen公司的協議，智擎「安能得」共可得到三次里程碑金收入，第一筆新台幣5.69億元已在2020年入帳，這次結算第二筆里程碑金，主要是「安能得」去年在歐洲、日本及中國大陸銷售表現都有成長。智擎表示，第三筆里程金將達到6,000萬美元，期待明年此時可因「安能得」市場優異表現再奪標。

新台幣 智擎

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